Итан и Джоэл Коэны начали работу над своим первым сериалом, права на который купил стриминговый сервис Netflix. «Мы чертовы стримеры», — так прокомментировали новость режиссеры.

Сериал «Баллада о Бастере Скрагге» расскажет шесть разных историй о Диком Западе — каждой будет посвящена отдельная серия.

В роли Бастера снимется Тим Блейк Нельсон («Невероятный Халк», «Фантастическая четверка», «Линкольн»). В сериале также появятся Джеймс Франко, Зои Казан и Стивен Рут.

Братья Коэн выступят продюсерами, сценаристами и исполнительными продюсерами. Выход сериала запланировал на 2018 год.

Американские режиссеры — четырехкратные обладатели премии «Оскар» за фильмы «Старикам тут не место» и «Фарго».