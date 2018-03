Лиам Галлахер выпустил видео к новой песне For What it’s Worth, которая войдет в готовящийся к выходу альбом As You Were. Релиз пластинки намечен на 6 октября.

Продюсером трека стал Дэн Грек-Маргерэт (Radiohead, Лана Дель Рей, Моби).

«Эта композиция — мой способ попросить прощения. Не у одного человека, но у многих, потому что я не очень хорош, когда дело доходит до извинений», — заявил Галлахер.

До этого музыкант поделился клипом на две композиции Wall of Glass и Chinatown , которые также войдут в новый альбом.

После распада Oasis в 2009 году Галлахер основал группу Beady Eye, которая выпустила два студийных альбома и просуществовала до 2014 года.