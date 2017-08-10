Внимание, в этой новости содержатся спойлеры!

У фанатов «Игры престолов» появилась новая теория, касающаяся судьбы Дрогона, который, как мы помним, был ранен в четвертой серии.

Прежде всего, очень символично, что именно его Дейенерис взяла с собой в бой вести армию дотракийцев, ранее возглавляемую погибшим кхалом. Кроме того, мы знаем, что муж кхалиси, как и Дрогон в последнем эпизоде, был ранен в плечо, после чего получил заражение крови и умер в конце первого сезона.

Как известно, мейстер Квиберн не просто талантливый изобретатель — еще он очень хорошо разбирается в ядах. Вполне возможно, что стрела была отравлена.

Впрочем, пока что это всего лишь теория, но в «Игре престолов» часто сбывается худшее.