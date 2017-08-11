Шэрон Стоун далеко не сразу получила роль в «Основном инстинкте». «Они предложили роль 12 или 13 другим женщинам, которые отказались. Не было такого, чтобы я просто пришла и все такие: «Вау! Это она!», — рассказывала актриса пару лет назад.

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Фильм вышел в 1992 году и принес Стоун «Золотой глобус» и всемирный успех. Актриса в своем твиттере поделилась видео с проб на роль Кэтрин Трамелл. На ролике она проговаривает диалог вместе с режиссером фильма Паулем Верхувеном (в фильме главную роль сыграл Майкл Дуглас).