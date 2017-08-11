Видео с участием Оксимирона называется IMPERIVM — так же, как и большой тур рэпера, который стартует этой осенью и охватит в том числе 30-тысячный стадион «Олимпийский» в Москве. В ролике Мирон Федоров рассуждает о том, что такое империя.

«То, во что мечтатель и предприниматель верит,

Растит, и она растет из идеи,

Корень и стебель накрыт бетонной плитой, но цветок на волю из тени

Ползет, и сколько подобных историй — столько империй».

Также у Оксимирона есть татуировка на руке с этой же надписью.

Едва набил на руки Империум, как выходит фильм о наци с тем же названием и бритым налысо ботаном в главной роли. WTF https://t.co/Fc0p7oIjAG — Oxxxymiron (@norimyxxxo) July 6, 2016

Рэпер оказался в центре внимания из-за слухов о его поражении в баттле Versus с рэпером Гнойным (до этого он никогда не проигрывал). Ожидается, что видео поединка появится в сети в течение недели.

Oxxxymiron — один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. Второй (и последний) альбом рэпера «Горгород» вышел в 2015 году.