Описание фотоагентства:<br />кроссовка, собачья еда, саморезы
Описание фотоагентства:<br /> телефонная трубка в коробке в форме сердца
Описание фотоагентства:<br /> «нунавут», написанное скрепками на языке инуктитут
Описание фотоагентства:<br /> свирепая игрушка, нежная сумочка
Описание фотоагентства:<br /> куриные ножки, консервированная спаржа
Описание фотоагентства:<br /> почти Висконсин
Описание фотоагентства:<br /> яблоко, пчелы
Описание фотоагентства:<br /> пита подмышкой
Описание фотоагентства:<br /> соломенная Ева, соломенный Адам
Описание фотоагентства:<br /> указательный палец для чистки цитрусовых
Описание фотоагентства:<br /> коржик и ножки
Описание фотоагентства:<br /> подъезд заброшенного дома с привидениями
Описание фотоагентства:<br /> телефон-автомат, ротвейлер
Описание фотоагентства:<br /> голова Санты, дворник
Описание фотоагентства:<br /> глаза-стикеры на замке
Описание фотоагентства:<br /> падение кресла в форме плюшевого зайца в Бруклине
Описание фотоагентства:<br /> безголовые, безголовые бегемоты
Описание фотоагентства:<br /> дорожный сигнальный конус в ветвях
Описание фотоагентства:<br /> хот-дог с Aquafresh
Описание фотоагентства:<br /> мини-бюст на мини-кресле (розовом)
Описание фотоагентства:<br /> мини-бюст на мини-кресле (коричневом)
Описание фотоагентства:<br /> чайный пакетик в мыльнице
Описание фотоагентства:<br /> молочный пакет изнутри
Описание фотоагентства:<br /> трехколесный велосипед на ксероксе
Описание фотоагентства:<br /> 50% колы, 50% пепси
Описание фотоагентства:<br /> дедушка сверлит тыкву
Описание фотоагентства:<br /> тройка на Джонах Хёрдах (киноактер. — Esquire)