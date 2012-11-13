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В профессиональных фотобанках и фотоагентствах хранятся миллиарды фотографий , миллионы из которых продаются по несколько тысяч раз каждая. Журналисту Брайану Макмюллену удалось найти среди них снимки , которые не продались ни разу. © Brian McMullen / www.believermag.com