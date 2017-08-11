11 августа в Хельсинки открывается фестиваль музыки и визуальных искусств Flow. В первый же день на главной сцене выступит Лана дель Рей, буквально пару недель назад выпустившая новый альбом. Вплоть до воскресенья гости будут слушать самых актуальных современных исполнителей — от The xx до Sampha и Фрэнка Оушена. Также фестиваль готовит интересную арт-программу с инсталляциями и видео-артом. Если у вас есть в запасе пару дней в Хельсинки, вот чем еще можно заняться.

Погулять в самом городе

Хельсинки очень красивый город, и гулять там стоит без четкого плана, натыкаясь на интересные здания и кафе. Но если вы непременно хотите посмотреть достопримечательности, обязательно дойдите до необычного памятника финскому композитору Яну Сибелиусу и церкви Темппелиаукио — она известна как Rock Church, так как внутреннее пространство вырублено в скале.

Прогуляться по островам

Хельсинки окружает множество небольших островов, добраться до которых из центра города можно за 15 минут. Обязательна к посещению крепость Свеаборг (также известная как Суоменлинна), которая охватывает семь островов. По пути обязательно загляните на живописный островок Лонна — по легенде, именно там проходили заключительные этапы переговоров русско-шведской войны. Если вы хотите отдохнуть на пляже и поплавать, то вам стоит отправиться на пляж Пихлаясаари — излюбленное место отдыха жителей Хельсинки.

Отправиться в парк аттракционов или аквапарк

Обратите внимание на парк аттракционов Линнанмяки — крупнейший в северной Европе — где найдутся развлечения по душе не только для детей. Также можно посетить аквапарк Серена (Serena Waterpark Espoo) — он интересен тем, что находится в живописном лесном массиве, а некоторые помещения расположены в пещере, вырубленной в скале.

Винтажные рынки

В любом городе есть винтажные и блошиные рынки. В Хельсинки вам стоит обратить внимание на SOUL Vintage и Frida marina, которые очень ценят местные жители.