Новый клип Джей Зи на песню Moonlight начинается с ремейка на «Эпизод, где никто не готов» из 3 сезона «Друзей». Ролик в точности повторяет оригинальную серию, только вместо привычных нам исполнителей главных ролей мы видим темнокожих актеров. Кроме того, в клипе в точности воспроизведена заставка сериала — только без оригинальной музыки.

В треке также присутствует отсылка к произошедшей на церемонии Оскар ошибке, когда Фэй Данауэй вместо «Лунного света» чуть не отдала награду за лучший фильм «Ла-Ла Ленду».

Создатель «Друзей» Дэвид Крейн прокомментировал новый клип Джей Зи в разговоре с The Hollywood Reporter: «Я просто счастлив, что шоу остается частью культуры и соответствует духу времени даже спустя столько лет».

Друзья — комедийный ситком 1994−2004 годов, рассказывающий о жизни шестерых друзей, живущих по соседству. Сериал был признан одним из лучших в истории американского телевидения и удостоился множества наград, в том числе «Золотого глобуса» и шести премий «Эмми».