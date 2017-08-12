Сегодня и завтра на территории завода «Арма» и в клубе Gazgolder пройдет вечеринка Gate I. По сути, GATE — это пространство с насыщенной музыкальной программой и тремя сценами, на которых в ближайшие сутки выступят десятки диджеев.

Кроме того, как и подобает городскому фестивалю, GATE предлагает посетителям поесть и развлечься чем-то иным, кроме танцев — мы составили краткий гид по фестивалю.

Танцы

Для посетителей работают три танцпола. ночной технотанцпол Gallery с соответствующей названию музыкальной повесткой, круглосуточный танцпол Garden, на котором крутят фанк, соул, хаус и грув, и третий танцпол — Gate. На последнем — много классики, меломанства и полнейшая эклектика.

Отдельно отметим концертную программу, которая стартует сегодня в 18:00: принимают участие «Меджикул», D-Pulse и другие.

Полное расписание музыкантов на официальной странице мероприятия в Facebook .

Еда

Пространство фестиваля включает фудкорт, в котором принимают участие Ferma Burger, Crab’n’Caviar, Soup Le Petit Paris и другие.

Развлечения

Тратить набранные на фудкорте калории можно не только на танцполе. Весь день, пока не стемнеет, можно играть в настольный теннис, в стритбол и баскетбол на специальных площадках. Для тех, кто поленивее, организаторы приготовили несколько столов с настольным футболом.