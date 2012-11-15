Тюрьма Хальден, построенная в 2010 году, — одна из самых охраняемых в Норвегии. Здесь сидят люди, совершившие тяжелые преступления, но ни один из них не может провести за решеткой больше 21 года — таков, по норвежским законам, максимальный срок уголовного наказания.