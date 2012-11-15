Тюрьма Хальден, построенная в 2010 году, — одна из самых охраняемых в Норвегии. Здесь сидят люди, совершившие тяжелые преступления, но ни один из них не может провести за решеткой больше 21 года — таков, по норвежским законам, максимальный срок уголовного наказания.
Содержание одного человека в камере с холодильником и телевизором обходится норвежскому бюджету в $185 тыс. ежегодно.
Вокруг здания тюрьмы — 30 гектаров леса, где заключенные могут гулять без присмотра охранников.
20% людей, вышедших из норвежской тюрьмы, попадают туда снова в течение 2 лет. В других европейских странах таких в три раза больше.
Бассейна в тюрьме стоимостью $250 млн нет, но каждый заключенный имеет право провести 1,5 часа в день в спортзале.
В супермаркет заключенных пускают раз в неделю. Там можно купить ваниль в стручках, гарам масалу или отборную говяжью вырезку за $60/кг.
Зарплата заключенного $9 в день. После теракта Брейвика они скинулись на дневную зарплату, чтобы купить цветов в память о жертвах.
Любой желающий может готовить себе еду самостоятельно. Кулинарные книги — самые популярные в местной библиотеке.
Начальник тюрьмы Аре Хёидаль. У него в подчинении 340 человек — на 250 заключенных.
В Норвегии тюремные охранники должны проходить специальную двухгодичную программу обучения, включающую курсы лекций и семнаров по правам человека, этике и юриспруденции.
Находиться в камере нужно с 8:30 вечера до 7:30 утра, в остальное время можно либо работать (это не обязательно), либо заниматься своими делами.
По словам директора тюрьмы, ни нападений на охрану, ни драк в Хальдене практически не бывает. Попыток побега пока тоже не было.
Общение с внешним миром ограничено, но заключенные имеют право на три разговора с семьей в неделю и длительные свидания в отдельном домике.
Музыкальная студия, в которой репетирует тюремная группа и записывается ежемесячная радиопередача.