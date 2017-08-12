Шестиметровый кит заплыл на мелководье пляжа Лагуна-Бич в Калифорнии, но никто из отдыхающих его не заметил.

Видео с дрона снял основатель сайта Orange County Outdoors Марк Жирардо, который занимается изучением дикой природы Калифорнии. В тот день он как раз наблюдал за этим китом.

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По словам Жирардо, люди могли не заметить морское животное из-за бликов солнца, кроме того, вода c высоты птичьего полета кажется гораздо прозрачнее. «А что если бы это была акула? Люди бы и не увидели. Это довольно жутко, даже с учетом того, что у кита нет зубов и он тебя не укусит», — заявил он.