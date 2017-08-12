В самой первой серии «Игры престолов» король Роберт Баратеон прибывает в Винтерфелл, где его приветствует семья Старков в полном составе. Пользователь Reddit обнаружил в этой сцене интересную деталь:

«Когда Роберт приветствует Старков, он прикасается к Неду, Кейтлин, Роббу и Рикону. Все они умирают. Он называет Сансу хорошенькой, и она позже оказывается красивым трофеем Джоффри. Роберт просит Брана показать мускулы, и Бран становится калекой. Он спрашивает у Арьи имя, и она позже становится Никем. А Джон просто стоит за стеной Старков».