В седьмой серии «Игры престолов» Джон Сноу, Пес, Джорах Мормонт, Джендри и члены Братства без знамен пересекают Стену и направляются прямиком к Белым ходокам. «Смерть — враг. Первый враг и последний. Враг, который всегда побеждает, но с которым нам все равно необходимо бороться», — говорит Берик Дондаррион Джону Сноу.

Судя по трейлеру, компанию встретит внушительная армия противников, а зрителей ждет захватывающая битва.

Предпоследний эпизод седьмого сезона продлится 71 минуту, и это пока что рекордный хронометраж (до выхода восьмой серии, которая продлится 81 минуту).