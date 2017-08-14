Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Прошлым летом Оксимирон ответил на выступление своего оппонента Гнойного, который в одном из своих выступлений назвал рэпера «жадной до хайпа свиньей», и пригласил его на поединок. Этот баттл стал самым ожидаемым в истории Versus.

Гнойный, если реально хочешь узнать, кто баттл-мц и кто чисто за хайпом — жду на Слово-VS в 2017. Откатаю концерты и приду охладить твой пыл — Oxxxymiron (@norimyxxxo) July 28, 2016

Запись баттла, который прошел в начале августа в Санкт-Петербурге, появилась накануне. На поединке Оксимирон выступал от Versus, а Гнойный представлял проект SlovoSPB. Оксимирон, ни разу до этого не проигрывавший, в итоге уступил сопернику (на поединке тот выступал под одним из своих многочисленных пседонимов — Слава КПСС).

За день до публикации видео Гнойный опубликовал издевательский трек под названием «Охлади мой пыл», посвященный Оксимирону.

Последний ограничился лишь сообщением в твиттере.