На Youtube выложили самый ожидаемый баттл года — Оксимирон против Гнойного, который выступал под псевдонимом Слава КПСС. Оксимирон, никогда до этого не проигрывавший, уступил сопернику. Публикуем самые броски цитаты из рэп-поединка.

РАУНД 1.

Оксимирон:

«Я сам себе режиссер, я тебя создал и снял. Я Брюс Уэйн и Кристофер Нолан в одном, роли готовы давно. Твоя — прописана от и до. Мне нужен был враг — вуаля. Ты опереточный злодей, у тебя отклеился ус. Да, ты джокер — но в моем рукаве. Побрей себе туз».

«Ты больше года хайпил на мне. Окей, хайпа не жалко. Жалко, что ты жалкий лакей».

«У тебя был хороший год, еще не поздно уйти. Подумай, шкет, тебе светит лишь форс в МДК. Сколько лямов я сделал в год — спорят Форбс и РБК».

Мат*: 0

Слава КПСС:

«Я помню чувство, бл***, когда твои фанаты на всю хату включили альбом («Горгород». — Esquire), будто я ассенизатор, которому всю зарплату за год выдали говном».

«Че, так болел за Россию, что на нервах потерял ганглии? Но пока тут проходили митинги, где ты сидел? В Англии!»

«Я везу вам революцию, как встарь, по дороге из Тушино. У этой телеги вращаются оси. Футуристы скинули с корабля современности Пушкина, а вы до сих пор цеплялись за Окси».

Мат: 16

РАУНД 2

Оксимирон:

«Одно дело табу нарушить, толпу наружу, вывернуть слушателя, силой слов выесть им душу. У тебя идея одна — конвейер говна. Без какой либо цели, у тебя идея одна: как можно больше лайков».

«Не знаю, зачем тебя баттлил Эрнесто, как будто ты злой коммунист. Ты же пустой, абсолютно пустой, ни черта за душой, мне жаль ее. Ты читал про макак, но ты тоже примат, примат формы над содержанием».

«У тебя настолько недержание, что понос без говна. Это просто вода».

«Ты не бяка, ты слишком хрупкий. Ахиллес, черепаха, пятка. Быстро впитываешь, как губка, но я выжму тебя, ты тряпка».

Мат: 0

Слава КПСС:

«Мы тут на войне. Ты сбежал, покинув форпост. Ты стараешься держаться в стороне, как те немцы, которые допустили холокост».

«Где панчи? Твои баттловые строки — уродливая невеста. Хочешь выдать, но там нечего выкупать».

«Но Мирону не нужны панчи, он и так интересен. Но сегодня ты смотришь баттлы без панчей, а завтра порнуху без баб».

«Отец баттл-рэпа на русском, вы штампуете сомнительный стафф. Антихайп — социальная служба, и я лишаю тебя родительских прав. Ведь твоя борьба за развитие — пустые слова. Ты ни разу не был на сторонней тусе, откуда тебе знать, что культура жива, если ты не держишь руку на пульсе?».

Мат: 22

РАУНД 3

Оксимирон:

«Герою не стыдно сказать: я с изъянами, я уязвимый, поэтому люди в нем видят себя. В тебе им себя не увидеть. Ты змея, ты боишься себя и меня. Твой единственный шанс — отшутиться, стебя. Ты увертливый гад, зацепиться нельзя. Только это твой баг, а не фича, чувак».

«Ты не антигерой, ты вообще не герой. Вызываешь сопереживания ноль. И толпы, увы, не пойдут за тобой. Ты для них в инстаграме подписка».

«Если ты когда-нибудь предложишь слог альтернативный — потому что стыдно в 27 лет жить чужой парадигмой — то на собственном пути станешь героем нарратива. А пока ты то, что моя жопа породила.

Мат: 0

Слава КПСС:

«Ты был голодным эмси, съел других и в итоге зажрался».

«Ну что, стадионный рэпер? Куда ты идешь? Ты не рубишь на запад окно, ты бл*** гамельнский крысолов, ты тащишь всех в самое дно».

«Лучше я сдохну е***** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой».