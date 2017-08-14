10. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (1987)

Наступило будущее — мрачное, конечно, — где главное развлечение человечества — просмотр жестокого и кровожадного реалити-шоу. Один из его участников, еще молодой Арнольд Шварценеггер отчаянно пытается выжить в кромешном безумии. «Бегущий человек» — не самый очевидный фильм для этого рейтинга, однако он обладает всем, чтобы по праву занять в нем место.

9. «КУДЖО» (1983)

Может, дело в ностальгии или в повторяющихся детских кошмарах, но даже много лет спустя после просмотра «Куджо» вспоминается как действительно пугающее кино. Это ли не главная его заслуга, учитывая, что большая часть действия происходит внутри автомобиля, а антагонист — огромная злая псина.

8. «ОНО» (1990)

Фильм, заставивший целое поколение бояться клоунов (и, возможно, ненароком разрушивший профессию). Первая экранизация одноименного романа Стивена Кинга — ровно тот фильм, который полностью отвечает определению «страшный».

Ремейку, который выходит в российский прокат 7 октября, придется постараться, чтобы взять установленную планку. Посмотрим, удастся ли Биллу Скарсгарду показать нам столь же жуткого Пеннивайза, каким получился клоун Тима Кэрри.

7. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (1999)

Пусть временами этот фильм будто испытывает нас на выносливость (три с лишним часа хронометража — это не шутка), пусть «Зеленая миля» не безупречна — если в финале ваши глаза не оказались на мокром месте, это повод задуматься, что с вами не так.

6. «МЕРТВАЯ ЗОНА» (1983)

Одна из самых недооцененных — и напрасно — экранизаций Стивена Кинга. В «Мертвой зоне» есть политика, ритм, экстрасенсорные способности, Мартин Шин и Кристофер Уокен в самом зените своей актерской карьеры.

5. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (1994)

Чуть затянутое, чуть многословное и, возможно, не настолько хорошее кино, каким вы его помните. Но покажите нам хоть одного человека, который не засиживался допоздна перед телевизором в ожидании развязки.

4. «МИЗЕРИ» (1990)

Кети Бейтс настолько хорошо справилась с ролью одержимой фанатки, удерживающей в плену своего кумира, знаменитого писателя, в избушке в горах, что получила «Оскар» за лучшую женскую роль. А это достаточно редкий трофей для фильма в жанре ужасов.

3. «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ» (1986)

Кино, доказывающее что Стивен Кинг — это не только клоуны в канализации и злые собаки в автомобилях. Трогательная история о дружбе, приключениях и летнем путешествии (и о пропавшем мальчишке, безусловно). Кроме того, это одна из любимых экранизаций самого писателя.

2. «КЭРРИ» (1976)

Первая экранизация дебютного романа Стивена Кинга, «Кэрри» — это одновременно и школьная драма и суперреалистичный хоррор, что, по сути, и есть формула успеха. Тихую и доверчивую Кэрри достают школьные хулиганы и сволочная мать, что в конце концов обнаруживает в девушке телекинетические способности (а заодно некоторую жестокость).

«Кэрри» экранизировали еще раз — в 2013-м (в России выходил в прокат как «Телекинез»), — но магию оригинала у авторов сохранить не получилось.

1. «СИЯНИЕ» (1980)

Если не учитывать тот факт, что сам Стивен Кинг не в большом восторге от работы Кубрика, в основном потому, что режиссер местами позволил себе отойти от оригинала, «Сияние» содержит все слагаемые первоклассного хоррора. Сеттинг, персонажи, медленное, давящее на психику повествование, которое разворачивается в одну из самых великих сцен в истории кино.