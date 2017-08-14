Если вы заметили на улице пьяного придурка, салютующего призраку Гитлера посреди улицы, вежливо врежьте ему. Когда один подвыпивший наглец начал выкидывать нацистские приветствия в пригороде Дрездена, он получил то, что и заслуживал: хук с правой от местного жителя.

Нападавшего так и не поймали, но этот удар возымел позитивные последствия: 41-летний американец, которого полиция задержала с «особенно высоким содержанием алкоголя в крови», теперь понесет за свои действия ответственность, сообщает Associated Press.

Дело в том, что в Германии законодательно запрещено выражать симпатию к нацизму. Публичная демонстрация нацистских символов и лозунгов, связанных с национал-социализмом, может закончиться тюремным заключением на срок до трех лет.

На выпившего американца, возможно, заведут уголовное дело. Сейчас он находится под следствием.