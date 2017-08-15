Второй день в российском интернете обсуждают баттл Оксимирона и Гнойного — самый ожидаемый поединок года. Встреча соперников закончилась со счетом 0:5 в пользу Гнойного, который выступал под псевдонимом Слава КПСС. Баттл за сутки собрал более 10 миллионов просмотров и, по данным СМИ , принес огранизаторам до пяти миллионов рублей.

Авдотья Смирнова

«С утра спорили. Довольно быстро выяснили, что я изначально была за Славу, потому что для меня Мирон слишком хороший. Прямо вот соевое мясо, интеллигент-жоп (п)а-через-два-п-пишет. Я люблю Гумилева, но он бы ещё Трамвай прочёл, ей Богу. Слава в этом смысле, конечно, с удовольствием надел ему перчатку с левого яйца на правое.

А Толе (Анатолий Чубайс. — Esquire) нравится Слава, но симпатизирует он Мирону. (Хотя, когда мы пару месяцев назад пытались путешествовать под Мирона, кончилось всё равно Кастой, потому что таки четырехглавый орёт.)

Так бы и поубивали друг друга панки с романтиками, если б были помоложе: под вечер старосветскими помещиками вслух читали «Лукрецию без Тарквиния».

Сергей Шнуров, музыкант:

Смятение царит в народе.

Процессы делают эксцесс.

Ушёл Малахов. Или вроде?

А Вячеслав КПСС,

С трона сместил Оксимирона.

Антон Долин, кинокритик:

Михаил Ходорковский, экс-глава ЮКОСа

Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru

Александр Сысоев, директор по маркетингу Афиша-Рестораны в Rambler&Co

Дмитрий Маликов, музыкант:

Маргинал Слава КПСС победил эстета Oxxxymiron. О, времена, о нравы! А судьи кто? Да только народ им судья. — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) August 14, 2017

Михаил Идов, писатель, журналист: