Второй день в российском интернете обсуждают баттл Оксимирона и Гнойного — самый ожидаемый поединок года. Встреча соперников закончилась со счетом 0:5 в пользу Гнойного, который выступал под псевдонимом Слава КПСС. Баттл за сутки собрал более 10 миллионов просмотров и,
Авдотья Смирнова
«С утра спорили. Довольно быстро выяснили, что я изначально была за Славу, потому что для меня Мирон слишком хороший. Прямо вот соевое мясо, интеллигент-жоп (п)а-через-два-п-пишет. Я люблю Гумилева, но он бы ещё Трамвай прочёл, ей Богу. Слава в этом смысле, конечно, с удовольствием надел ему перчатку с левого яйца на правое.
А Толе (Анатолий Чубайс. — Esquire) нравится Слава, но симпатизирует он Мирону. (Хотя, когда мы пару месяцев назад пытались путешествовать под Мирона, кончилось всё равно Кастой, потому что таки четырехглавый орёт.)
Так бы и поубивали друг друга панки с романтиками, если б были помоложе: под вечер старосветскими помещиками вслух читали «Лукрецию без Тарквиния».
Сергей Шнуров, музыкант:
Смятение царит в народе.
Процессы делают эксцесс.
Ушёл Малахов. Или вроде?
А Вячеслав КПСС,
С трона сместил Оксимирона.
Смятение царит в народе. Процессы делают эксцесс. Ушёл Малахов. Или вроде? А Вячеслав КПСС, С трона сместил Оксимирона. И шум стоял, летели перья. Лежат бесхозные короны! Без управления империи Остались. И народ поник. Кого же звать теперь на царство? Ебучий случай — озорник, Опять возник не без коварства. Повержен вождь, сбежал отряд. А людям предстоят мытарства, В империях — "Пусть говорят", Все говорят, — кого на царство? А у меня стынет водяра, Тягучая она, пока густая. За симулякры Бодрийяра, Я выпью, книжечку листая.
Антон Долин, кинокритик:
Михаил Ходорковский, экс-глава ЮКОСа
Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru
Александр Сысоев, директор по маркетингу Афиша-Рестораны в Rambler&Co
Дмитрий Маликов, музыкант:
Маргинал Слава КПСС победил эстета Oxxxymiron. О, времена, о нравы! А судьи кто? Да только народ им судья.— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov)
August 14, 2017
Михаил Идов, писатель, журналист: