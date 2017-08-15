Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в байопике итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи.

В основу фильма ляжет книга Уолтера Айзексона — журналиста New York Times и автора популярных биографий Стива Джобса, Генри Киссенджера и Бенджамина Франклина. Это не первый раз, когда работы Айзексона экранизируют: в этом году на канале National Geographic вышел сериал «Гений», снятый по книге «Альберт Эйнштейн: Его жизнь и Вселенная», с Джеффри Рашем в роли ученого.

За экранизацию биографии да Винчи боролись две крупнейшие голливудские студии — Paramount и Universal. Права в итоге достались первой за семизначную сумму, сообщает Variety .

Ди Каприо, получивший свое имя в честь итальянского художника, также выступит продюсером картины. Дата начала съемок еще не объявлена, но книга Айзексона поступит в продажу 17 октября этого года.