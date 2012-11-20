Cидни, 12 лет

«Я понимаю, что у кого-то мало денег, по игрушкам — а иногда их совсем нет. Еще по одежде и пальто, бывает, что они не того размера, грязные, рваные, и если волосы не причесаны и не вымыты, значит, нет денег купить средства для мытья».