Амира, 8 лет
«Лампочки, тостер, чайник, духовка, холодильник, микроволновка и телевизор — всего этого у меня не было бы без электричества. Здорово, что у нас хватает денег платить за него и мы можем все это использовать».
Kлэр, 16 лет
«Ничего нельзя себе позволить».
Лайам, 11 лет
«Нельзя купить одежду, нельзя купить еду, нельзя купить обувь, нельзя купить дом, нельзя купить машину, нельзя купить штуки для мытья типа порошка, зубной пасты, зубной щетки».
Cидни, 12 лет
«Я понимаю, что у кого-то мало денег, по игрушкам — а иногда их совсем нет. Еще по одежде и пальто, бывает, что они не того размера, грязные, рваные, и если волосы не причесаны и не вымыты, значит, нет денег купить средства для мытья».
Захария, 9 лет
«Ни семьи, ни домашних животных, ни еды — будет грустно без всего этого. Коко и Саша, мои домашние животные».
Джейден, 9 лет
«Ни игрушек, ни обуви».
Тарел, 3 года
«Мало денег».
Билли, 13 лет
«Не ходить в школу».
Трей, 9 лет
«Ни жилья, ни еды, ни воды, ни земли, ни игрушек».