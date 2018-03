12 августа городские власти Шарлотсвилла, штат Виргиния, США, планировали демонтировать памятник генералу армии конфедератов Роберту Эдварду Ли, установленный в парке Освобождения (бывший «Парк Ли»). Борьба с символикой бывших рабовладельческих штатов американского Юга длится уже некоторое время. Например, еще весной несколько памятников (включая памятник генералу Ли) снесли в Новом Орлеане.

Однако администрации Шарлотсвилла не удалось реализовать свои планы. Местные ультраправые объявили о проведении митинга против сноса памятника. Поддержать их приехали несколько тысяч единомышленников со всей страны — а вместе с ними в Шарлотсвилл также съехались неонацисты и члены «Ку-клукс-клана».

Митинг против сноcа согласовали, однако до него дело не дошло: неонацисты организовали собственное шествие. Они шли по городу с факелами, выкрикивая нацистские и антисемитские лозунги. Довольно быстро шествие переросло в столкновения с левыми и антифашистами. В результате потасовок, состоявшихся в ночь на 12 августа в разных частях города, пострадало 15 человек.

Позднее на митинг вышли антифашисты и их сторонники. В толпу на большой скорости врезался черный Dodge Challenger — погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. За рулем автомобиля находился 20-летний Джеймс Филдс, приехавший в Шарлотсвилл из Огайо. Его быстро задержала полиция, на данный момент Филдсу предъявлены обвинения в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и оставлении места ДТП.

Министр юстиции США, генеральный прокурор Джефф Сешнс осудил поступок молодого человека, заявив, что он «соответствует определению терроризма». The Washington Post со ссылкой на университетского преподавателя Филдса сообщает, что молодой человек симпатизирует нацистским идеям о превосходстве белой расы. «Мы должны уделять больше внимания идеям, которые находят поддержку среди наших студентов», — цитирует его издание.

После этого инцидента столкновения протестующих друг с другом только ожесточились: в ход пошли камни и газовые баллончики. На данный момент число пострадавших превышает 35 человек.

Помимо этого в пригороде Шарлотсвилла потерпел крушение полицейский вертолет: погибли двое полицейских, причины крушения пока не называются.

Губернатор Виргинии Терри Маколифф обратился к протестующим, требуя прекратить беспорядки. Особенно ярко он высказался по отношению к правым: «Расходитесь по домам! Вы не нужны этому обществу. Вы строите из себя патриотов, но вы кто угодно, но не патриоты», — заявил политик. Маколифф заявил, что уже дважды обращался к президенту Дональду Трампу: он просил его выступить с инициативой, объединяющей жителей страны.

Трамп действительно высказался на этот счет, но только спровоцировал новый скандал. «Мы должны объединиться и осудить все, что построено на почве ненависти. В Америке нет места для насилия такого рода. Мы все должны сплотиться!», — написал президент в своем Twitter. Политики от Демократической партии США обвинили Трампа в том, что он не высказался однозначно против расизма, которое, по сути, движет многими из защищающих памятнику генералу Ли.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!