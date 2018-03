Me trying to read the scroll on #GameOfThrones pic.twitter.com/pvuKKB3CNC

«Когда пытаешься прочитать, что написано на свитке»

Когда вспоминаешь, как сильно Санса любит лимонные пирожные

«Привет, меня зовут Джейме Ланнистер, и это «Чудаки»

Dick, как мы все помним, это «член»

«Дайенерис и Дрогон как следует надерут задницы в этом эпизоде! / В него не попадут. Он точно увернется в последний момент / Какого черта ты не увернулся?»

«Добро пожаловать во френдзону. Я буду твоим проводником»