В сети появился официальный трейлер фильма Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя», главные роли в котором сыграли Николь Кидман и Колин Фаррелл.

Картина рассказывает о хирурге-кардиологе (Фаррелл), который все свое время проводит с 16-летним подростком, несмотря на то, что дома его ждет красивая жена (Кидман) и дети.

Премьера фильма состоялась на 70-м Каннском кинофестивале. В российский прокат «Убийство священного оленя» выйдет 16 ноября 2017 года.

Подробнее о фильме и о режиссере Йоргосе Лантимосе можно прочитать в обзоре Esquire.