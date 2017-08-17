Часть обширной армии поклонников «Игры престолов» уже посмотрела шестую серию — на этой неделе ее случайно выложило в сеть испанское подразделение HBO. Тем, кто все-таки решил дождаться официального релиза, канал предлагает посмотреть на промо фотографии, которые, на самом деле, дают пищу для размышлений.

Безусловно, Берику Дондарриону и Джону Сноу есть, о чем поговорить наедине: оба вернулись с того света с помощью силы владыки света Р’глора.

В новой серии зрителям покажут прямое столкновение с белыми ходоками.

Судя по всему, разногласия между Сансой и Арьей усилятся. Приведет ли это к неожиданным последствиям — узнаем в понедельник, но это было бы вполне в духе «Игры престолов».

В пятой серии нам четко показали, насколько Дейенерис не хотела отпускать Джона Сноу сражаться с белыми ходоками. Королева драконов выглядит обеспокоенной и о чем-то советуется с Тирионом.

Фанаты тут же обратили внимание на наряд Дейенерис. Зачем она надела белое и направляется к драконам? Неужели она собралась за Стену?