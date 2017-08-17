На прошлой неделе суд присяжных признал Мартина Шкрели виновным в обмане своих инвесторов и мошенничестве с ценными бумагами. Однако выбрать людей, которые смогли бы вынести вердикт — без предубеждений и ненависти к подсудимому — оказалось делом непростым.

Дело в том, что Мартина Шкрели презирает вся Америка. И есть за что: например, в 2015 году его компания Turing Pharmaceuticals приобрела права на препарат Daraprim, применяемый в терапии ВИЧ-инфекции, и повысила цену на него почти на 5000% - с $13,5 до $750. Бизнесмен объяснял это тем, что в США свободный рынок и что он в первую очередь капиталист.

Издание Harpers Magazine опубликовало записи, которые были сделаны во время отбора присяжных. Каждый из претендов заявил, что не может быть объективным, так как испытывает к подсудимому негативные чувства. Многие пришедшие признались, что их близкие родственники страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в препаратах, на которые Шкрели взвинтил цены.

Публикуем выдержки из разговора судьи с кандидатами в присяжные заседатели.

1.

«Я его ненавижу. Я думаю, он жадный маленький человек».

2.

«Когда я зашел [в здание суда] и взглянул на него, в моей голове сразу же возника змея — я еще не знал, что это он. Я просто зашел и посмотрел прямо на него, и это змея».

3.

«Из того, что я видел в новостях и прочитал, я убежден, что обвиняемый — это олицетворение жадной корпоративной Америки».

4.

Суд: Вопрос в том, знаете ли вы какую-либо информацию, способную повлиять на объективность суждений? Сможете ли вы вынести решение без предубеждения?

Присяжный №144: Не думаю, что смогу, потому что он выглядит как х**

5.

«Единственное, в чем я буду беспристрастен, — это в том, в какую тюрьму его отправить»

6.

Присяжный №28: Мне вообще не нравится этот человек. Я не понимаю, как можно быть таким глупым, чтобы взять препарат, применяемый в борьбе с ВИЧ, и повысить цены на него на 5000%. Честно, я бы просто подошел и …

Судья: Спасибо, сэр.

Присяжный №28: Он глупый или жадный? Не понимаю.

7.

Присяжный №59: Ваша честь, он абсолютно виновен, и я не ему позволю выскользнуть [из рук правосуди], потому что…

Судья: Хорошо. Это ваше отношение к любому человеку, который обвиняется в преступлении, но не признан виновным?

Присяжный №59: Это мое отношение ко всему его существу, ко всему, что он натворил.

Судья: Хорошо. Мы освобождаем вас от ваших обязанностей.

Присяжный №59: И еще он оскорбил Wu-Tang Clan (в 2015 году Шкрели выкупил новый альбом группы за более чем $2 млн, лишив фанатов возможности ее послушать).

Подробнее о том, кто такой Шкрели, и почему он стал объектом общенациональной ненависти читайте в материале «Самый презираемый человек в Америке».