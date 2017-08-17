Фургон врезался в прохожих в центре Барселоны в районе улицы Рамбла. После наезда водитель вышел из автомобиля и скрылся в толпе. По некоторым данным, он взял заложников в турецком кафе. Есть ли у него сообщники или он действует один — неизвестно.

Случившееся признано терактом.

Изначально сообщалось о трех погибших, но в испанских СМИ проходит информация о 13 жертвах атаки. Точной информации пока нет.

#Barcelona #Rambles La camioneta utilizada por el atacante: sigue la búsqueda del conductor de la furgoneta pic.twitter.com/01BKfW0DoR — RED 92 — LA PLATA (@RED92cadadiamas) August 17, 2017

#Barcelona #Rambles Fuerte operativo policial para dar con el autor del hecho, quien fugó a pie pic.twitter.com/UjezUChOh4 — RED 92 — LA PLATA (@RED92cadadiamas) August 17, 2017

Рамбла — одна из самых загруженных улиц в Барселоне и самая популярная среди туристов. Участок улицы перекрыт, в окрестностях закрыты магазины и рестораны, не работает метро и наземный транспорт.

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