Nokia возвращаются на рынок смартфонов, рассчитывая потеснить Apple и Samsung. Новый телефон Nokia 8 выходит в сентябре в полностью аллюминиевом корпусе толщиной 7,8 мм, естесственно, в нескольких цветах.

В компании ставят на новую функцию — Bothie (от англ. both — «оба»), коллаж из снимков, либо видео с фронтальной и задней камер, позволяющий запечатлеть не только владельца смартфона, но и его спутника. Более того, Nokia 8 также позволяет вести интернет-трансляцию через Facebook или Youtube одновременно с двух камер.