ДЕТСТВО

Дэвид Кореш родился 17 августа 1959 года в Хьюстоне, штат Техас, получив при рождении имя Вернон Уэйн Хоуэлл. Его матери, Бонни Сью Кларк, на момент рождения сына было 15 лет, отцу, Бобби Хоуэллу, 20. Впрочем, еще до рождения ребенка Хоуэлл ушел к другой девушке-подростку. Известно, что Кореш никогда не встречался с отцом.

Дэвид Кореш / AP / East News

Позже Кореш рассказывал, что в детстве был одиноким и никому не нужным ребенком, а в возрасте восьми лет его изнасиловала группа старшеклассников. Молодой человек плохо учился и болел дислексией, из-за чего был переведен в специальную школу еще в начальных классах. Несмотря на проблемы с чтением, в 11 лет Кореш выучил наизусть Новый Завет — и это сыграло большую роль в становлении религиозного лидера Ветви Давидовой.

ВЕТВЬ ДАВИДОВА

Секта Ветвь Давидова была основана в 1955 году после многочисленных расколов внутри Церкви адвентистов седьмого дня. Члены религиозной организации верили во второе пришествие Христа, неизбежность Армагеддона и загробный мир.

Дэвид Кореш попал в секту в 1981 году, когда переехал из Хьюстона в город Уэйко, Техас. Известно, что незадолго до девятнадцатилетия Кореш повторил судьбу своего отца: от него забеременела 15-летняя девушка. Всего, по подсчетам биографов, у Кореша было 12 детей. Несмотря на то, что будущий религиозный лидер предпочитал секс с несовершеннолетними, присоединившись к секте, он завязал отношения с главой организации — пожилой Лоис Роден, — и начал претендовать на место лидера. Из-за этой любовной связи у него случился конфликт с сыном Лоис Роден, Джорджем, и на время Корешу пришлось покинуть секту. Перед тем, как уйти, уже обладающий достаточным влиянием Кореш забрал с собой 25 последователей, среди которых оказалась его будущая жена Рэйчел Джонс.

В 1988 году Джордж Роден был задержан полицейскими за убийство человека, Кореш вернулся в секту и объявил себя полноценным главой. Тогда его еще звали Вернон Уэйн Хоуэлл. Новое имя лидер Ветви Давидовой взял в честь царей Давида и Кира (по-древнееврейски произносилось «Кореш»). Затем Кореш объявил себя сыном Бога, который был послан всевышним для толкования библейского эпизода о Семи Печатях. Тут ему пригодилось знание Библии, а концепция Семи Печатей, за снятием которых должен последовать Апокалипсис, очень почиталась участниками секты. Так Кореш получил абсолютную власть, авторитет и вскоре значительно увеличил количество участников организации.

Задержанные члены «Ветви Давидовой» / Reuters

Фактически, став пророком, Кореш заявил, что к нему пришло откровение о том, что ему завести детей со всеми женщинами секты. Это было необходимо, чтобы основать «Дом Давидов» с избранным народом, который спасется после Апокалипсиса. Последователи организации согласились, расторгли свои браки, и с тех пор в половые связи со всеми женщинами секты вступал только Кореш. Они стали его духовными женами, некоторые из них попали в отдельную группу плотских жен — а именно юные девушки от 10 лет, — с которыми он заводил детей. К тому моменту, как организация вступит в противостояние с ФБР, у Кореша будет 10 плотских жен, среди которых — 12-летняя сестра его законной жены.

Главными занятиями участников секты были изучение Библии, физическая подготовка к Армагеддону и торговля оружием, как способ подготовиться к грядущему Апокалипсису. При этом все имущество было в руках у пророка — Кореш принудил участников секты передать все финансовые сбережение под его контроль. Известно, что лидер Ветви Давидовой готовился к концу света, просматривая фильмы. В его топ-лист входили «Взвод» Оливера Стоуна, «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика и «Высота «Гамбургер» Джона Ирвина.

AP / East News

ОСАДА

Члены организации Ветви Давидовой жили на ранчо «Маунт Кармел» неподалеку от города Уэйко. В мае 1992 года сотрудники американского Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (BATFE) узнали о наличии оружия на территории ранчо и установили за ним наблюдение. 25 февраля 1993 года Бюро получило ордер на обыск ранчо. 28 февраля попытка обыска закончилась перестрелкой, в результате которой погибли 10 человек. На поддержку к BATFE прибыли сотрудники ФБР и Национальная гвардия США. «Маунт Кармел» была окружена.

Осада ранчо длилась 51 день. В течение всего времени агенты ФБР пытались вступить в переговоры с Корешом и убедить его выпустить из дома членов секты. В ответ Кореш принимал попытки обратить агентов в свою веру. Все закончилось 19 апреля 1993 года, когда сотрудники ФБР начали штурм «Маунт Кармел» с применением вертолетов и бронехники. На ранчо вспыхнул пожар, в котором погибли четыре агента BATFE и 82 члена Ветви Давыдовой, в том числе 20 детей и сам Дэвид Кореш.

Mike Theiler / Reuters

Точная причина пожара до сих пор неизвестна. Согласно правительственному расследованию, это был поджог, по другой версии огонь вспыхнул из-за применения слезоточивого газа. Существует теория, по которой члены Ветви Давидовой совершили самосожжение, когда начался штурм. Известно, что Дэвид Кореш считал осаду «Маунт Кармел» подготовкой к Апокалипсису.