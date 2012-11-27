Аль-Хаджи Ибрахим Куфена
Председатель «Общества победы ислама» в городе Кадуна (Нигерия); курирует исламское образование в стране.
Аиша Аль-Вафа
Мать Закариаса Муссауи, одного из участников подготовки террористической атаки 11 сентября 2001 на города США.
Имам Нурайин Ашафа
Привлекался к ответственности за подстрекательство к насилию в отношении христиан, в настоящее время соучредитель Межконфессионального центра общения (Дублин).
Руди Корпус
Бывший член банды и торговец наркотиками, в настоящее время один из основателей United Playaz, американской организации, занимающейся перевоспитанием трудных подростков.
Мубин Шейх
Бывший исламист и тайный агент канадской разведки, в настоящее время — доктор философских наук.
Имам Мухаммад Сани Иса
Консультант по межконфессиональным вопросам, Кадуна, Нигерия,
Тим Заал
Бывший скинхед, в настоящее время консультант Центра Симона Визенталя.
Нолан Арреола
Член правления ассоциации Sin Fronteras, которая помогает решать проблемы мигрантов.
Арно Майклс
Бывший вокалист метал-группы и член банды скинхедов, автор книги «Моя жизнь после ненависти» и куратор одноименной организации (www.lifeafterhate.org).
Сэмми Ренджел
Бывший член банды «Безумные апостолы», в настоящее время работник Safe Streets Outreach — организации, занимающейся проблемами безопасности на улицах.
Раввин Авраам Купер
Заместитель директора Музея толерантности им. Симона Визенталя.
Скотт Декер
Профессор криминологии, председатель факультета криминологии и юстиции штата Аризона.
Пол Каррильо
Бывший член преступной группировки, в настоящий момент исполнительный директор Southern California Crossroads — организации, занимающейся социальной адаптацией подростков из трудных семей.
Маажид Наваз
Бывший член террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, в настоящее время исполнительный директор фонда Ouilliam, занимающегося противодействием религиозному терроризму.