Тино Сегал — самый мощный художественный привоз уходящего лета. Чтобы увидеть «сконструированные ситуации» этого британско-немецкого художника, люди выстраивались в очереди в крупнейшие музеи мира, такие как Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке или Парижский дворец Токио. Теперь такой шанс представился и москвичам: работы Сегала показывают в Новой Третьяковке и Музее Архитектуры до середины сентября. Собрали 10 фактов о художнике, чтобы показать, кто такой Тино Сегал и зачем его смотреть.

1.

Сегал — танцор по образованию и начинал свою карьеру в экспериментальном танце, работая с французским хореографом Джеромом Белом и труппой Les Ballets C de la B в Генте. С тех пор Сегал переквалифицировался в современного художника, но связь с миром танца прослеживается практически во всех его работах. Искусство Сегала — уникальный сплав хореографии, скульптуры и человеческих взаимоотношений.

2.

Для описания своих работ Тино Сегал использует термин «сконструированные ситуации», изобретенный им самим. Произведения Сегала действительно очень тяжело поддаются классификации. Некоторые из них похожи на перформанс, но почти во всех происходит взаимодействие со зрителем, будь то пристальный взгляд или разговор. Сегал также использует методы иммерсивного театра, но к каждому посетителю здесь особое отношение, с каждым интерпретаторы общаются по‑разному.

3.

Именно «интерпретаторами», а не актерами или перформерами Сегал называет участников своих «сконструированных ситуаций». Они действительно вольны самостоятельно интерпретировать указания художника в заданных рамках. Поэтому у посетителей такие непохожие впечатления, ведь по сути они видели разные интерпретации одной и той же ситуации.

4.

В «сконструированных ситуациях» Сегала нет сценария. Поэтому на This Progress («Этот прогресс», 2006) имеет смысл сходить несколько раз — и интерпретаторы, и темы беседы каждый раз будут разные. Движение зрителя от одного интерпретатора к другому в этой работе — аллегория жизненного пути, где один возраст неизбежно сменяется другим.

5.

Фото, видео и даже аудио съемка произведений Тино Сегала строго запрещена. Это связано с одним из главных постулатов художника — нематериальностью. Тино считает, что в условиях перепроизводства любые новые материальные объекты, включая искусство, только увеличивают нагрузку на окружающую среду. К таким продуктам художник относит: видео-, аудиозаписи, фотографии, каталоги и даже этикетаж. Таким образом, любая фиксация приведет к нарушению замысла художника, по которому увиденное остаётся только в памяти зрителя.

6.

Продавая свои работы, Сегал не заключает письменных договоров и не ставит ни на чем подписей. Он просто встречается с кураторами, рассказывает, что и как должны делать интерпретаторы и все — работа продана. Подписей на его выставках вы тоже не увидите — название работы и год ее создания проговаривают сами интерпретаторы.

7.

Впервые в долгой истории Третьяковской Галереи кассиры станут частью произведения искусства. В This is New («Это новое», 2003) Тино Сегала кассиры Новой Третьяковки декламируют заголовки из последних выпусков новостей и предлагают посетителям высказаться на эту тему. В этой работе очень важна правильная подготовка смотрителей, в практике были случаи, когда они тушевались и не могли продолжить разговор.

8.

Работа Тино Сегала Kiss («Поцелуй», 2002) изображает целующихся персонажей мировых шедевров, среди которых «Поцелуй» Родена, «Поцелуй» Климта и более откровенные «поцелуи» из серии Made in Heaven Джеффа Кунса. Это одна из самых знаменитых «сконструированных ситуаций» художника. В московской версии пары интерпретаторов целуются на фоне картин вождей СССР и набережной Москвы-реки с церетелевским Петром Первым.

9.

Слова «This is propaganda, you know, you know», которые неожиданно запевает смотритель музея — строчка из хита норвежской группы Briskeby. Их песня This is Propaganda стала частью одноименной «сконструированной ситуации» Тино Сегала. В Москве ее можно увидеть в одном из залов Новой Третьяковки, посвященных соцреализму.

10.

Не все работы Сегала можно увидеть сразу. Так, в This Vari­ation («Эта вариация», 2012), которая демонстрируется в Музее архитектуры, нужно несколько минут вглядываться в полную темноту, чтобы различить силуэты людей вокруг и попытаться разобраться, что происходит.