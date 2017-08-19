В новом сезоне «Игры престолов» сюжетные противоречия стали еще заметнее, чем раньше. Поклонники сериала недоумевают, каким образом некоторые персонажи научились перемещаться по Вестеросу со скоростью света, если раньше те же расстояния занимали у них долгие месяцы и годы. Стоит только вспомнить путешествие Арьи и Пса или Джендри, который плыл на лодке на протяжении трех сезонов.

Пользователь Reddit нарисовал карту, на которой видно, какой путь Джон Сноу проделал после поединка с белыми ходоками в Суровом доме (сезон 5, эпизод 8).

Он успел дойти до Стены, пройти через весь север и заручиться поддержкой местных лордов, добраться до Медвежьего острова, вернуться в Винтерфелл и сразиться с Рамси Болтоном в Битве бастардов, а потом — наконец, встретиться с Дейенерис на острове Драконий камень, который находится на другом конце Вестероса. После этого Сноу возвращается на север в замок Восточный дозор-у-моря и перебирается за Стену.

За это время белые ходоки успевают лишь добраться до пещеры Трехглазого ворона и убить его (и Ходора), и только теперь движутся в сторону Стены. Возможно, они просто ждут удобного случая, чтобы начать действовать. Но сколько времени это займет — неизвестно.