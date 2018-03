Актер Джон Бойега (Финн из седьмого эпизода саги «Звездные войны») выступил в эфире BBC Radio 4, где должен был рассказать о своем новом фильме Detroit. Но ведущий, конечно же, свернул разговор в сторону «Звездных войн». На вопрос, сыграют ли в восьмом эпизоде принцы Ульям и Гарри, Бойега отшутился: «Думаю, эту сцену вырежут».

Этот вопрос возник после того, как в сети была опубликована фотография со съемок нового эпизода «Звездных войн»: на ней видно, что наследники королевской семьи гостили на съемочной площадке фильма. Эта фотография породила волну слухов, самый популярный из которых — Уильям и Гарри сыграют в одной из сцен фильма имперских штурмовиков.