Издание Mashable сообщило о том, что с ними связались хакеры, представившиеся «группой мистера Смита». Они прислали журналистам пароли от соцсетей HBO (канала, на котором выходит «Игра престолов»), а также заявили о намерении «слить» в сеть финальную серию седьмого сезона саги.

В самой HBO заявление хакеров прокомментировали сдержано: «Хакеры публикуют украденную информацию, чтобы привлечь внимание СМИ. Это игра, и мы не собираемся принимать в ней участие», — сказали Mashable представители канала.

«Группа мистера Смита» ответственна за все последние громкие утечки HBO. Они потребовали у канала $6 млн. за украденные 1,5 терабайта данных.