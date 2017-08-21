Внимание! Спойлеры!

Как и ожидалось, в последней серии состоится долгожданная встреча королевы Серсеи, Джона Сноу и Тириона Ланнистера. Последние привезли в Королевскую гавань свидетельство того, что белые ходоки существуют, и угроза, исходящая от них, реальна. Интересы в этой войне у всех героев разные, но Джон Сноу не устает напоминать: «Существует только одна война, которая имеет значение. И она уже здесь».

Последняя серия продлится почти 90 минут и будет самой длинной в истории сериала.

Съемки восьмого и финального сезона начнутся этой осенью, и в нем будет всего шесть серий.