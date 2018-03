Среди итальянских пользователей Facebook широко распространилась фотография актера Сэмюэла Л. Джексона и баскетболиста Мэджика Джонсона, которые сидят на скамейке с покупками из магазинов Prada и Louis Vuitton. Снимок сделан на курорте Форте-дей-Марми и изначально был опубликован в твиттере Джонсона.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN