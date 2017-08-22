Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве — об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Режиссеру вменяют хищение не менее 68 млн. рублей. В ближайшее время следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение, кроме того, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно УК РФ, по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), Серебренникову может грозить до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2011—2014 годах худруку «Гоголь-центра» были выделены средства из бюджета на реализацию проекта «Платформа», задуманного для популяризации современного искусства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кирилл Серебренников: «Мне все это не нравится»

Правила жизни Кирилла Серебренникова