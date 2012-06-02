ОЛИВЕР
1958 — 2.06.2012
Примата, который символизировал изменение отношения человека к обезьяне, вспоминает научный журналист Илья Колмановский.
Утром второго июня в приюте для отставных (цирковых, лабораторных, космических) обезьян в Техасе, в своем любимом гамаке был найден мертвым один из самых старых шимпанзе в неволе, самец из Конго по кличке Оливер. Ему было как минимум 55 лет, он жил и у циркачей, и у художников, и у фармакологов; его непростая судьба — летопись культуры второй половины XX века, по крайней мере если говорить об истории отношения ко всем, кто отличается от нормы.
Он был рано отобран у матери и полностью социализировался на людей: любил ходить на задних лапах и делать работу по дому — и не умел разговаривать с другими шимпанзе. Из-за этого, а еще из-за необычного лица и лысины, возник миф, что Оливер — помесь человека и обезьяны. В этом качестве он стал любимцем публики и желтой прессы.
Вообще, идея, что похотливые «лесные люди» кроют человеческих женщин, — древняя психологическая реакция на сходство с нашими антропоморфными кузенами. Это и фобия, и знак сродства; древний и на редкость живучий в массовом сознании предрассудок. Трудно понять, что кто-то очень похожий на тебя на самом деле совсем другой. Секс с женщиной, модель Кинг-Конга — способ мысленно разрешить этот логический конфликт. Они не другие, они просто монструозные недолюди.
Миф про Оливера, популярный в начале
На смену образу лесного сексуального монстра пришел образ обезьяны как хиппи, — особого, вольного и независимого существа, пусть и нуждающегося в охране. Зловещий, искалеченный людьми Оливер стал неинтересен циркачам; обезьяны вообще стали стремительно исчезать из цирков. Прямоходящего шимпанзе продали на фармакологические опыты. Ему повезло, и он не стал жертвой вивисекции, но 15 лет прожил в тесной вонючей клетке.
В
Оливера больше нет, но его жизнь и мучения были не напрасны. Люди смогли понять и принять, что на планете есть другие высокоразвитые существа с собственным внутренним миром. Шимпанзе снова сближаются с людьми, но уже в другом качестве: все больше разговоров среди юристов о том, чтобы наделить приматов и дельфинов правами человека. Будут ли они опять носить шляпу — не как ряженный цирковой курьез, а как полноправный член общества, — покажет время.