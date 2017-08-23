1 сентября в пространстве Lexus Dome пройдет концерт SOUND UP creative lab — новый совместный проект Lexus и SOUND UP. Инициатива объединяет на одной сцене русских и иностранных музыкантов — Антона Севидова (Tesla Boy) и Хогни Эгилссона из GusGus, Гиду Вальтисдоттир (Mum) и Андрея Антонца (OID, Alexandroid), Катю Шилоносову из «ГШ» и скрипача Виктора Ори Арнансона (Hjaltalín), работавшего с пианистом-экспериментатором Нильсом Фрамом.

Музыканты на протяжении 1,5 месяцев обменивались идеями и готовили программу для концерта, который пройдет 1 сентября в пространстве Lexus Dome. Место проведения тоже выбрано не случайно: концерт будет сопровождаться инженерным, визуальным и световым шоу, которое бренд-куратор (Lexus) подготовил совместно с приглашенными художниками и сценографами.