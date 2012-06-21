ЛЕСЛИ БРАУН

Первую женщину, которая родила искусственно зачатого ребенка, вспоминает корреспондент радио «Свобода» Вера Шенгелия.

«В какой-то момент на несколько минут мы остались одни. Я взял ее за руку, и она улыбнулась. Кажется, мы оба молились — кто как умел. Я в последний раз послушал сердцебиение плода. 38 ударов за 15 секунд. 152 удара в минуту».

Через полчаса после описанного гинекологом Патриком Стептоу эпизода, за 13 минут до полуночи 25 июля 1978 года, Лесли Браун, женщине, которую он держал за руку, сделали кесарево сечение, и на свет появилась маленькая девочка. Эта девочка была настоящим чудом для всех, кто находился тогда в операционной. Для Лесли и Джона Браунов — к этому моменту они пытались завести ребенка уже девять лет и почти потеряли надежду. Для британских гинеколога Патрика Стептоу и физиолога Роберта Эдвардса — их многолетняя работа в области экстракорпорального оплодотворения, их многочисленные эксперименты, доклады, удачи и неудачи наконец превратились в живого здорового ребенка. Для операторов британского телевидения, которых в тот день пустили в операционную, — они первыми увидели то, что весь мир будет обсуждать еще много лет.

За девять месяцев до этого, осенью 1977 года Стептоу и Эдвардс соединили сперматозоид Джона Брауна и яйцеклетку Лесли в чашке Петри, после чего оплодотворенную яйцеклетку подсадили в утробу Лесли. Доктор Макс Перутц, нобелевский лауреат по медицине, написал тогда в одной из своих статей: «Даже если один ребенок родится и останется инвалидом на всю жизнь, доктор Эдвардс будет чудовищно виноват в этом. Сама мысль о том, что случится, если такое произойдет в большем масштабе, приводит меня в ужас. Это может стать катастрофой». Еще более резко высказывалась католическая церковь. И ученых, и чету Браунов обвиняли в «попытках поиграть в Бога» и превратить женщин в «фабрику по производству искусственных детей». Даже после того, как Лесли родила здорового ребенка и все они стали знаменитостями, церковь, пресса и многие участники научного сообщества не прекратили своих нападок — слишком много этических вопросов ставила их работа. Этично ли абортировать некоторых эмбрионов при многоплодной беременности? Можно ли делать эмбриональный генетический тест и подсаживать только здоровых эмбрионов? Кто должен решать, какой из эмбрионов оставить, а какой — нет?

В своей книге «Смысл жизни: история ЭКО — медицинский прорыв» Стептоу и Эдвардс вспоминали, как незадолго до родов Лесли в клинику позвонили и сообщили о заложенной бомбе. За полчаса роженицы, дети и медицинский персонал были эвакуированы. Бомбу, конечно, не нашли. Лесли чуть не умерла, но не от страха, а от стыда — что из-за ее необычного случая пострадало столько людей.

Лесли Браун умерла 21 июня 2012 года от инфекции желчного пузыря. Ее дочь Луиза сказала в этот день репортерам, что мама прожила такую жизнь, о которой всегда мечтала. Жизнь, в которой было много детей. Через четыре года после рождения Луизы у Лесли и Джона Браунов появилась еще одна дочь — Натали. Именно она стала первым человеком, зачатым в пробирке и родившим своего собственного ребенка естественным путем. Всего у Лесли Браун осталось пятеро внуков.

Она успела увидеть, как еще одна ее мечта стала реальностью. В 2010 году Нобелевский комитет объявил, что вручает Роберту Эдвардсу премию по медицине за их со Стептоу работу по экстракорпоральному оплодотворению. Патрик Стептоу к тому моменту уже умер, сам Эдвардс был слишком стар и страдал деменцией. Научному миру потребовалось 30 лет, чтобы хотя бы частично разрешить этические споры вокруг ЭКО.

Сейчас в мире живут 5 миллионов человек, зачатых в пробирке.