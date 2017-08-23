Сегодня в Басманном суде Москвы избирается мера пресечения для режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Мы ведем трансляцию из зала суда и с улицы перед зданием, опираясь на открытые источники и информацию от членов редакции на месте.

15:50. Итак, согласно постановлению Басманного суда, Серебренников будет отбывать домашний арест до 19 октября в своей квартире на Пречистенке. Ему запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом, мобильным телефоном, отправлять и получать телеграммы. По решению следователя худрук «Гоголь-центра» сможет посещать свое основное место работы — театр. Защита намерена обжаловать домашний арест.

Режиссера увезли из здания суда, и наша трансляция на этом завершается. Спасибо за внимание. Покупайте билеты в «Гоголь-центр».

15:46. Кирилла Серебренникова увозят из суда.

15:36. Люди аплодируют Серебренникову и скандируют: «Кирилл!»

15:30. Появились детали о мере пресечения для Серебренникова. Суд разрешил режиссеру посещать «Гоголь-центр», но с разрешения следователя.

15:28. Эти люди у Басманного суда не разделяют мнения замминистра культуры и не считают домашний арест гуманным решением.

«Кирилл! Кирилл!" — люди стоят и с другой стороны дороги напротив Басманноого суда! pic.twitter.com/Ge2bauxlV6 — Alena Vershinina (@alenawenger) August 23, 2017

15:26. Мнения бывают разные. Замминистра культуры России Александр Журавский, например, считает домашний арест гуманной мерой пресечения. «Во всяком случае, домашний арест гуманнее, чем иная мера пресечения» (цитата по Интерфаксу ).

15:21. Люди у Басманного суда скандируют: «Позор!»

15:20. Сторонники Серебренникова у Басманного суда. Люди не расходятся.

Serebrennikov's supporters outside the courtroom pic.twitter.com/H5zdGUhBaI — Nataliya Vasilyeva (@NatVasilyevaAP) August 23, 2017

15:18. Суд отправил Серебренникова под домашний арест.

15:10. Суд под возгласы «Свободу!» оглашает решение. Зал заседаний переполнен.

Полный текст выступления Кирилла Серебренникова в зале суда читайте здесь.

«Я честный человек. Это подтверждают и годы моей работы и ходатайства, которые вы получили. Прошу высокий суд разрешить мне работать».

14:42. Люди не расходятся, ждут решения суда.

Публика перед зданием суда, где должны вынести решение об аресте Серебренникова, не расходится. Люди продолжают скандировать «Свободу!» pic.twitter.com/TfV7ADANmc — РБК (@ru_rbc) August 23, 2017

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Выступил сам Кирилл Серебренников. Суд удалился на совещание.

Ирина Прохорова закончила выступление и подтвердила готовность внести залог за Серебренникова (напомним, защита предолжила внести сумму, равную той, что предъявлена в качестве обвинения, — то есть 68 млн рублей).

Люди на улице у здания суда скандируют: «Свободу!»

В суде начала выступать Ирина Прохорова, которая ранее сказала, что готова внести залог за режиссера в любом размере.

Прохорова: «Кирилл Серебренников — это гордость нашей страны». — Alena Vershinina (@alenawenger) August 23, 2017

Поручителем выступил Алексей Мизгирев:

В зале суда выступил режиссер Андрей Смирнов. «Кирилл вдохнул жизнь в полумертвый театр, там с утра до вечера толчется молодежь, там происходит Жизнь! Все, что здесь происходит, вызывает у меня глубокое возмущение и недоумения. То, что он сидит в клетке, то как его привезли — в наручниках — это недопустимо!» (передает Катерина Гордеева )

Сергей Яковлев: Ирина Прохорова объявила, что готова внести залог. В любом размере.

Tatyana Makeyeva / Reuters

13:50 Сергей Яковлев (Esquire): Вдоль здания суда по Каланчевской стоят пять автозаков.

13:45 Сергей Яковлев (Esquire): Пока лучший ответ полиции из толпы на фразу «Своим поведением вы мешаете работе суда» — «А вы мешаете культуре!»

Vasily Maximov / East News

Сергей Яковлев (Esquire): Судья приступает к изучению материалов.

Сергей Яковлев (Esquire): Из мегафона полицейские: вы мешаете работе суда, соблюдайте порядок. Это в ответ на аплодисменты.

Сергей Яковлев (Esquire):1 млн долларов — сумма ущерба. Ее, как сообщают журналисты в толпе, предлагают внести в качестве залога. Это информация от источников, близких к адвокату.

Сергей Яковлев (Esquire): скандируют: «Свободу!».

Елена Шестакова (Esquire):

Сергей Яковлев (Esquire): «Люди на улице начали аплодировать в поддержку».

Сергей Яковлев (Esquire): «Пройти в зал зайти, конечно, не представляется возможным: там только камеры, близкие, друзья, актеры «Гоголь-центра» и поручители.