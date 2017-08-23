Сегодня в Басманном суде Москвы избирается мера пресечения для режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Мы ведем трансляцию из зала суда и с улицы перед зданием, опираясь на открытые источники и информацию от членов редакции на месте.
15:50. Итак, согласно постановлению Басманного суда, Серебренников будет отбывать домашний арест до 19 октября в своей квартире на Пречистенке. Ему запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом, мобильным телефоном, отправлять и получать телеграммы. По решению следователя худрук «Гоголь-центра» сможет посещать свое основное место работы — театр. Защита намерена обжаловать домашний арест.
Режиссера увезли из здания суда, и наша трансляция на этом завершается. Спасибо за внимание. Покупайте билеты в «Гоголь-центр».
После суда— Рустем Адагамов (@adagamov)
pic.twitter.com/qFkeDqGZ3u August 23, 2017
15:46. Кирилла Серебренникова увозят из суда.
15:36. Люди аплодируют Серебренникову и скандируют: «Кирилл!»
Скандируют «Ки-рилл!», аплодируют, свистят— Воробьева (@Vorobievaya)
pic.twitter.com/t6tt9OrsXu August 23, 2017
15:30. Появились детали о мере пресечения для Серебренникова. Суд
15:28. Эти люди у Басманного суда не разделяют мнения замминистра культуры и не считают домашний арест гуманным решением.
«Кирилл! Кирилл!" — люди стоят и с другой стороны дороги напротив Басманноого суда!— Alena Vershinina (@alenawenger)
pic.twitter.com/Ge2bauxlV6 August 23, 2017
15:26. Мнения бывают разные. Замминистра культуры России Александр Журавский, например, считает домашний арест гуманной мерой пресечения. «Во всяком случае, домашний арест гуманнее, чем иная мера пресечения» (цитата по
15:21. Люди у Басманного суда скандируют: «Позор!»
August 23, 2017
15:20. Сторонники Серебренникова у Басманного суда. Люди не расходятся.
Serebrennikov's supporters outside the courtroom— Nataliya Vasilyeva (@NatVasilyevaAP)
pic.twitter.com/H5zdGUhBaI August 23, 2017
15:18. Суд отправил Серебренникова под домашний арест.
15:10. Суд под возгласы «Свободу!» оглашает решение. Зал заседаний переполнен.
Полный текст выступления Кирилла Серебренникова в зале суда читайте здесь.
«Я честный человек. Это подтверждают и годы моей работы и ходатайства, которые вы получили. Прошу высокий суд разрешить мне работать».
14:42. Люди не расходятся, ждут решения суда.
Публика перед зданием суда, где должны вынести решение об аресте Серебренникова, не расходится. Люди продолжают скандировать «Свободу!»— РБК (@ru_rbc)
pic.twitter.com/TfV7ADANmc August 23, 2017
Выступил сам Кирилл Серебренников. Суд удалился на совещание.
Ирина Прохорова закончила выступление и подтвердила готовность внести залог за Серебренникова (напомним, защита предолжила внести сумму, равную той, что предъявлена в качестве обвинения, — то есть 68 млн рублей).
Люди на улице у здания суда скандируют: «Свободу!»
August 23, 2017
В суде начала выступать Ирина Прохорова, которая ранее сказала, что готова внести залог за режиссера в любом размере.
Прохорова: «Кирилл Серебренников — это гордость нашей страны».— Alena Vershinina (@alenawenger)
August 23, 2017
Поручителем выступил Алексей Мизгирев:
В зале суда выступил режиссер Андрей Смирнов. «Кирилл вдохнул жизнь в полумертвый театр, там с утра до вечера толчется молодежь, там происходит Жизнь! Все, что здесь происходит, вызывает у меня глубокое возмущение и недоумения. То, что он сидит в клетке, то как его привезли — в наручниках — это недопустимо!» (передает
Сергей Яковлев: Ирина Прохорова объявила, что готова внести залог. В любом размере.
13:50 Сергей Яковлев (Esquire): Вдоль здания суда по Каланчевской стоят пять автозаков.
13:45 Сергей Яковлев (Esquire): Пока лучший ответ полиции из толпы на фразу «Своим поведением вы мешаете работе суда» — «А вы мешаете культуре!»
Сергей Яковлев (Esquire): Судья приступает к изучению материалов.
Сергей Яковлев (Esquire): Из мегафона полицейские: вы мешаете работе суда, соблюдайте порядок. Это в ответ на аплодисменты.
Сергей Яковлев (Esquire):1 млн долларов — сумма ущерба. Ее, как сообщают журналисты в толпе, предлагают внести в качестве залога. Это информация от источников, близких к адвокату.
Сергей Яковлев (Esquire): скандируют: «Свободу!».
Елена Шестакова (Esquire):
Сергей Яковлев (Esquire): «Люди на улице начали аплодировать в поддержку».
Сергей Яковлев (Esquire): «Пройти в зал зайти, конечно, не представляется возможным: там только камеры, близкие, друзья, актеры «Гоголь-центра» и поручители.