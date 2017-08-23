Кирилл Серебренников, художественный руководитель «Гоголь-центра»:

Я бы хотел другое. Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что обвинения, которые мне предъявили, мне кажутся невероятными и невозможными. Я прошу меня отпустить, я кино снимаю. Я снимаю фильм о Викторе Цое и Майке Науменко, у меня выпуск «Маленьких трагедий» в «Гоголь-центре», афиши уже висят, билеты проданы. Я не буду бегать от следствия, я буду работать.

С мая месяца я приезжал по первому звонку следователя, на любой допрос.

Я сотрудничал со следствием, я отвечал на все вопросы и говорил правду, которая заключается в том, что проект «Платформа», конечно был, все люди работали на нем самоотверженно и честно, я им горжусь.

Моя работа художественного руководителя, заключающаяся в постановке спектаклей, была выполнена. Мы потратили деньги, но мы тратили их на постановки, на спектакль.

Мы для страны, для Родины сделали большой и яркий проект, который известен во всем мире, который стал стартовой площадкой для многих молодых художников.

Я испытываю невероятное волнение от той поддержки, которую я чувствую от людей в зале и от людей, стоящих на улице; спасибо вам.

Я стараюсь своей работой сделать так, чтобы наша страна была не провинциальной, а очень важной в мировом контексте.

Я не собирался никуда не уезжать.

Все, что у меня есть — это родители, маленькая квартира и дело, которое я люблю.

Я честный человек. Это подтверждают и годы моей работы и ходатайства, которые вы получили. Прошу высокий суд разрешить мне работать.