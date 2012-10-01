РАССЕЛ МИНС

Вождя индейского сопротивления вспоминает поэт Андрей Родионов.

Рассел Минс пережил несколько покушений, но умер старцем. Он так и не стал вождем мирного племени. И те чуваки, что по жизни на тропе войны, — всегда были за него. Я до сих пор за индейцев.

В 1973 году Рассел Минс и еще 300 человек захватили индейскую деревню и держали оборону семьдесят один день, отстреливаясь от армии и ФБР. Индейцы хотели остаться индейцами, а им не оставили для этого никакой возможности. Все это время они жили по индейским законам.

Вышли оттуда лишь 120 человек, добившись обещания властей, что индейцам улучшат условия жизни, хотя жить им придется по американским законам. В СССР этот факт широко освещался. Я был ребенком, а тут индейцы с ружьями. То, что я за индейцев, — это с тех пор.

Рассел Минс не любил искусства бледнолицых, посвященного индейцам. Но некоторые из фильмов об индейцах все-таки одобрял: мультфильм «Покахонтас», где он озвучивал одного из героев, и «Последний из Могикан», где сыграл Чингачгука. Ему тогда было пятьдесят. Эта роль сделала его гораздо более знаменитым, чем вооруженная борьба с правительством США. Еще один актерский шедевр Минса — роль старого шамана из «Прирожденных убийц». Он говорил, что ему нравится и сам фильм, и его общая идея. А мне не нравится идея фильма. За что убили старого шамана? Да ни за что.

Я вспоминаю слова из его интервью: «Америка — одна большая резервация». 17 декабря 2007 года индейским активистом Расселом Минсом и несколькими его сторонниками была провозглашена Республика Лакота (виртуальное индейское государство, которое претендует на территории одноименного племени — части штатов Небраска, Вайоминг, Монтана, Северная и Южная Дакота. — Esquire). У Лакоты много бед. Среди них и то, что индейцев раздражают белые, которые приходят их поддержать. Как мог, Минс сам поддерживал молодую республику до самой смерти — с помощью голливудских гонораров.

А еще он говорил: «Индеец — это исковерканные испанские слова In Dios, «от Бога, с Богом». Колумб записал в своем дневнике: la gente indio, «люди от Бога», так что я предпочитаю называться индейцем, а не коренным американцем». В 1970 году в США официально появился термин «коренной американец». Реагируя на эту новость, да и по многим другим идейным соображениям, индеец Рассел Минс в числе других коренных американцев пришел на Скалу президентов на горе Рашмор. Там Рассел Минс обоссал каменную голову Джорджа Вашингтона.

Я не так давно смотрел мультфильм, кажется, уральского происхождения, который называется «Синий Гриб». Там звучит в конце песня, а в ней есть такие строчки: «И я нассу на лоб вождя / Дождусь ли от тебя дождя?» Такое желание — не дождавшись дождя, нассать на лоб вождя — естественно и для многих моих соотечественников, и для меня. Для всех жителей депрессивных районов. Не важно — в Южной Дакоте ты или на Южном Урале.

Спи спокойно, дорогой товарищ. Наслаждайся загробной жизнью в стране вечной охоты.