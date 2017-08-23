Сегодня Басманный суд Москвы суд избрал меру пресечения для художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова (читайте нашу трансляцию заседания). Адвокат Дмитрий Харитонов заявил в суде о том, что ряд российских общественных деятелей, актеров, режиссеров и журналистов, готовы выступить поручителями Серебренникова. Esquire приводит список их имен:

1. Наталья Солженицына, вдова писателя, президент Фонда Солженицына

2. Александр Калягин, председатель союза театральных деятелей

3. Владимир Урин, генеральный директор Большого театра

4. Нюта Федермессер, глава фонда «Вера»

5. Авдотья Смирнова, режиссер

6. Лев Додин, режиссер

7. Федор Бондарчук, режиссер

8. Алексей Герман, режиссер

9. Константин Райкин, режиссер

10. Андрей Смирнов, режиссер

11. Алексей Попогребский, режиссер

12. Алексей Мизгирев, режиссер

13. Чулпан Хаматова, актриса

14. Евгений Миронов, актер

15. Валерий Гаркалин, актер

16. Семен Слепаков, актер

17. Ксения Раппопорт, актриса

18. Виктория Исакова, актриса

19. Сергей Светлаков, актер

20. Данила Козловский, актер

21. Лиза Боярская, актриса

22. Игорь Верник, актер

23. Максим Виторган, актер

24. Константин Хабенский, актер

25. Зельфира Трегулова, глава Третьяковской галереи

26. Ксения Собчак, журналист

27. Иван Ургант, телеведущий

28. Николай Картозия, журналист

29. Николай Сванидзе, член СПЧ, телеведущий

30. Филипп Киркоров, певец

31. Андрей Малахов, телеведущий