ГРИЗЕЛЬДА БЛАНКО

Человека, который приучил Америку к кокаину, вспоминает корреспондент программы «Неделя» телеканала РЕН-ТВ Роман Супер.

Гризельда Бланко. Я ничего не знал о ней. Идиотский псевдоним. Такой могут взять только порнозвезды. Умерла в 69. Но она не королева блоуджоба. Круглое лицо с мощным ртом, большие серьги достают до плеч. Широкий нос, ноздри-пылесосы. Тело — гора, ноги, как у слона. Идеальный маникюр. Добрые глаза. В руках трогательный одуванчик.

Таких земля не носит. Такие над землей парят. Если поженить все тексты «Кровостока» на всех дурных американских фильмах про наркодельцов, то родится жалкое подобие на реальную биографию Гризельды Бланко. Начало — вор-карманник. Похититель детей — творческая неудача. Проститутка — поиск себя. Наркотики в каждый дом — успех. Наркотики в каждый зарубежный дом — империя. Тюрьма — не двушечка, двадцаточка. Снова свобода — «горы кокоса, решаю вопросы». И, наконец, покушение — западные журналисты начнут свои некрологи так: кокаин всего мира лишился родной матери. Трогательно, как одуванчик.

В том аду, куда попала Гризельда, вместо снега круглый год сыпется кокаин. Принято считать, что Бланко была первым колумбийским наркобароном, наладившим контрабанду наркотиков в США, поэтому в своем аду она не будет одинока. Там давно ждут клиенты.

Гризельда — такого работящего, отдающего себя любимому делу человека я не встречал никогда. В 1970-х вы умыли кровью улицы Майами. В 1980-х принялись отрезать руки, ноги и хуи конкурентам. Например, этот жирдяй Хесуса Кастро по кличке Чучо, который вдруг решил выйти из игры. Застрелен, расчленен и кормит рыб вместе со своим двухлетним сыном, оказавшимся не там, где надо.

Девочка из трущоб. Побег из дома. Нищета. Минеты за кусок хлеба. Три мужа убиты, море любовников — тоже. Четверо детей, разумеется, в деле, двое убиты в бандитских перестрелках. Своего младшего она назвала Майклом Корлеоне в честь сами знаете кого. Кем еще могла стать эта девочка из трущоб? Не старшей же по подъезду.

Вот что такое русская пенсия? Это сиротливая постель под люстрой с перегоревшими лампочками, работает только одна из пяти. Лекарства и зубной протез на полочке, лающее на всю комнату НТВ, семь тысяч пенсионных рублей в платочке в бюстгальтере и внук-мудак, который приходит в лучшем случае раз в месяц. Спуститься из квартиры к подъезду на лавочку — уже путешествие. Страшно. Гризельда Бланко тоже старела и выходила на пенсию очень страшно.

Открыла магазин нижнего белья в Медельине. На вывеске знакомое каждому колумбийцу круглое лицо с мощным ртом. Все трусики, чулки и бюстгальтеры шьются с кармашками. Пенсионерка Гризельда всегда заботилась о своих. Эти кармашки предназначались для перевозки мелких партий кокаина.

Как должна была умереть эта бабушка с добрыми глазами? Точно не в сиротливой постели под лающий телевизор. Из дома она вышла не посидеть на лавочке, а в круглосуточную мясную лавку — в два ночи ей захотелось свинины. Последнее, что она увидела — не люстру с перегоревшими лампочками, а двух молодых головорезов на мотоциклах. Два выстрела в голову. Кусок свежей свинины упал на тротуар. Спасибо, что вы были, Гризельда. Горите в аду. Так же ярко.