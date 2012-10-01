ПЭДДИ РОЙ БЕЙТС

Князя самопровозглашенного государства Силенд вспоминает главный редактор журнала «Афиша Мир» Даниил Дугаев.

Отставной майор Пэдди Рой Бейтс совершил как минимум один поступок, о котором не помышляют майоры, — основал собственное государство.

В 1967 году Бейтс захватил Рафс-тауэр — заброшенную платформу для зенитных орудий, построенную в начале войны в семи морских милях от побережья Англии. Изначально он собирался поставить там передатчик изгнанной из Лондона пиратской радиостанции Radio Essex, но передумал, и вместо этого провозгласил Рафс-тауэр независимым государством Силенд, а себя — его князем. Со временем у Силенда появились конституция, флаг, гимн, а также собственные марки, монеты и футбольная команда.

Когда на заре истории Силенда платформу попытались захватить головорезы с конкурирующего радио, Бейтс встретил их стрельбой и бутылками с зажигательной смесью. То же случилось и с британскими моряками, которые приехали чинить соседний радиобуй. Разбирая дело, суд постановил, что инцидент произошел вне зоны британской юрисдикции, и Бейтс счел это официальным признанием независимости.

Для Великобритании Силенд всегда был соринкой в глазу. Однажды его чуть не взяли штурмом морские пехотинцы, но оказалось, что князь так хорошо умеет работать с прессой, что лишний раз привлекать к Силенду внимание нет смысла, а власти каждый раз выходили дураками, осаждающими частный дом с женщинами и детьми. Когда в 1987 году Великобритания расширила территориальные воды до 13 морских миль, Силенд в ответ сделал тот же самое, но его просто проигнорировали.

Следующий интересный период в истории Силенда начался в XXI веке, когда на платформе поставила свои серверы компания HavenCo. Идея заключалась в том, что здесь можно было хранить данные, объявленные в других странах вне закона: пиратские видеозаписи, порнографию и компромат. Но затея провалилась. Во‑первых, держать серверы посреди Северного моря оказалось технически сложной задачей. Во‑вторых, перессорились организаторы. Наконец, идея независимого государства, которое укрывает сомнительные данные, с самого начала была утопической: без союзников и вооруженных сил всю мощь Силенда легко мог вывести из строя единственный диверсант с надувной лодкой. К тому же в мире есть и другие места, где можно укрыть сайты наподобие Wikileaks: например, бункер в Стокгольме. Кстати, однажды Силенд пытались купить шведы из The Pirate Bay, но не хватило денег.

В последние годы князь Рой страдал от Альцгеймера. Он скончался в возрасте 91 года, передав титул сыну Майклу — силендскому политику средней руки, который предпочитает жить на суше, а на платформе просто держит сторожа. Будущее, считает он, — за туризмом, казино и торговлей титулами. Например, вы тоже можете стать графом Силенда. Цена вопроса — двести фунтов.