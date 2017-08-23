«Малыш на драйве», наверное, самый неожиданный фильм режиссера Эдгара Райта. Несмотря на обилие шуток и смешных диалогов — это не комедия, а вполне серьезный фильм про жестокий мир профессиональных грабителей банков. Для Райта, повторюсь, это совсем не характерный жанр. Мы знаем его в первую очередь по знаменитой британской «трилогии»: «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». Трем умным комедиям с неизменными Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях, с особым типом британского юмора и очень свежим взглядом на привычные нам жанры, будь то фильм про зомби, полицейский боевик или практически стивенкинговская история про захват маленького сельского городка злыми инопланетянами. В более узких кругах также широко известен фильм Райта «Скотт Пиллигрим против всех» — блистательное гиковское кино, которое одновременно нежно любят и синефилы (за обилие цитат), и меломаны (за потрясающий саундтрек).

Все эти довольно разные фильмы Райта объединяет одна общая черта: полушутливая интонация автора. С «Малышом на драйве» дела обстоят иначе — он снят всерьез, а местами и с жестокостью. И надо сказать, что смена интонации пошла истории на пользу: фильм, несмотря на простоту, получился свежим, потрясающе продуманным и очень развлекательным.

Если попытаться сказать короче, то представьте себе фильм из франшизы «Форсаж», но только для более продвинутой аудитории. Для людей со вкусом и мозгом. В американской прессе, которая «Малыша на драйве» нежно полюбила, придумали еще более емкую формулировку: смесь «Ла-Ла-Лэнда и Форсажа». И надо признаться, что это максимально точное описание картины. Нежную и наивную историю любви главного героя удачно дополняют потрясающе погони, в которых машины не ездят, а практически танцуют, и выдающийся саундтрек. Может быть, в этом году появятся жанровые фильмы удачнее «Малыша на драйве», но вот релизов с более крутым саундтреком мы вряд ли дождемся.

Итак. В детстве молодой человек по имени Малыш попал в страшную аварию, в которой погибли его родители. Он выжил, но у него на всю жизнь остался «звон в ушах». Чтобы заглушить его, Малыш не вынимает из ушей наушников. Всю свою жизнь, все свои движения он синхронизирует с саундтреком, звучащим из его старого айпода. Да, да, это обстоятельство тоже надо отметить: появился фильм, в котором у главного героя айпод был уже в детстве. Вот она — старость наша.

Малыш — невероятно талантливый водитель, способный обогнать кого угодно и уйти от любой погони. Он работает на криминального босса по имени Док (Кевин Спейси), который занимается организацией ограблений банков: находит цели, планирует операции и нанимает команду исполнителей. Команда каждый раз меняется — неизменным остается лишь один член команды, водитель Малыш. Малыш занимается своим преступным делом не по доброй воле, он отрабатывает долг перед Доком и надеется обрести свободу. Ну а дальше, наверное, вы уже сами сможете догадаться: последнее дело, встреча с настоящей любовью (кукольная официантка в исполнении Лили Джеймс), попытка порвать с криминальным прошлым и обстоятельства непреодолимой силы.

Райт не стал звать в фильм главных звезд, но позвал людей с именем, преимущественно из телевидения. Пошел на уступки и перенес действие картины из дорогого Лос-Анджелеса в Атланту (где сочные налоговые вычеты и самые страшные пробки в Америке), но при этом полностью отказался от CGI (компьютерная графика. — Esquire). То есть все сэкономленные деньги пошли на погони и перестрелки. И это, обещаю, вы обязательно отметите во время просмотра. Ни в одном из «Форсажей», со всей их впечатляющей машинерией, нет таких убедительных и развлекательных соревнований на авто. Чтобы добавить аутентичности, Райт позвал техническими консультантами отсидевших водителей, которые сами в свое время скрывались на большой скорости после ограбления банков (жаль, что в русском языке нет такого удобного термина как getaway driver). Так вот первое, что сказали опытные грабители режиссеру, — с места ограбления на понтовых тачках скрываются только лохи. Брать надо что-то простое и незаметное, чтобы затеряться в общем потоке. Поэтому и машины в «Малыше на драйве» не экзотические, а самые что ни на есть простецкие: Subaru, большие американские джипы и так далее. Поскольку от «зеленого экрана» и компьютерных спецэффектов режиссер отказался, то и машинок за съемки разбили настоящих аж 150 штук.

Во время просмотра иногда не обращаешь внимания на детали, но после выхода из зала хочется сразу отметить несколько важных обстоятельств. Во‑первых, «Малыш на драйве» — это лучшая роль Джона Хэмма со времен «Безумцев». Он убедительный, обаятельный и страшный. Такой страшный, что на его фоне меркнет даже играющий абсолютного психопата Джейми Фокс. Во‑вторых, даже в таком жанровом и сугубо развлекательном кино чувствуется талантливый автор. Герои придуманы точно, отношения их выстроены пусть схематично, но убедительно, и насыщены правильными и местами неожиданными нюансами. Райт ловко играет со всеми привычными приемами «автомобильных фильмов», при этом не забывая щедрой рукой раскидывать по сценарию синефильские шуточки типа сцены с масками Майкла Майерса (ее показали еще в трейлере) или диалогами из мультика «Корпорация монстров». И обратите внимание на сцену, в которой Малыш переключает телевизионные каналы. На одном из них крутят музыкальный клип на песню The Blue Song группы Mint Royale (2003). С него и началась история фильма «Малыш на драйве».

В 2000 году за 25 тысяч фунтов этот клип снял режиссер Эдгар Райт. По сюжету, водитель ждет у банка своих подельников-грабителей, а пока ждет — слушает и подпевает незатейливой песенке. Спустя десятилетие на фестивале в Лос-Анджелесе ролик показали зрителям, и сидящий рядом с Райтом продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс наклонился к нему и сказал: «Парень, из этого ведь можно отличное кино сделать». Что, собственно, и произошло.