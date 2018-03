Журналисты BBC задались целью выбрать 100 лучших комедий всех времен (а заодно определить абсолютного победителя). Для этого они опросили 253 кинокритиков из 52 стран мира — не только тех, кто публикует рецензии, но и тех, кто выступает с лекциями про киноискусство. Каждый из экспертов выбрал 10 лучших комедийных фильмов на свой вкус.

Первое место заняла лента Some like it hot («В джазе только девушки») Билли Уайлдера 1959 года. На втором месте — «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» Стенли Кубрика (1964). Третье — «Энни Холл» Вуди Аллена (1977).

Последнее место поделили между собой «Король комедии» Мартина Скорсезе (1982) и «Дамский угодник» Реджинальда Хадлина (1961).