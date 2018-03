Джокер, заклятый враг Бэтмена и один из главных персонажей вселенной комиксов DC, за последние десять лет стал одним из самых значительных злодеев в массовой культуре, встав вровень, к примеру, с Дартом Вейдером из «Звездных войн». Безусловно, огромный вклад в это внес Хит Леджер, блестяще сыгравший главного антигероя Готэма в фильме «Темный рыцарь» Кристофера Нолана в 2008-м. Впоследствии Джокер еще дважды возвращался на большой экран: в лице Джареда Лето в прошлогоднем «Отряде самоубийц» и в мультфильме «Лего Бэтмен».

В DC рассудили, что самое время посвятить этому злодею собственный фильм, который наиболее полно раскрыл бы его историю. Но в подходе, который выбрала студия, есть спорные решения.

Начнем с того, что продюсировать ленту доверили Мартину Скорсезе, и это хорошо. Но в режиссеры (и соавторы сценария) позвали Тода Филлипса — автора трех «Мальчишников» и «Парней со стволами». И вот здесь фанаты начали беспокоиться.