Серьезно, что, по‑вашему, произойдет? Отношения между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен останутся платоническими? Думаете, что мать драконов не сдала себя с потрохами, когда пыталась скрыть свое увлечение перед Тирионом, неловко сказав, что «Джон слишком мал»? Что инцест между тетей и племянником в сериале, где есть Джейми и Серсея Ланнистеры — это уж слишком? Что даже если они узнают о своем родстве, это что-то изменит? Учитывая, что Таргариены практиковали кровосмешение поколениями.

Да ничего подобного.

Они переспят. Это очевидно, и было очевидно с момента их первой встречи. Один из режиссеров сериала, Алан Тейлор, сказал изданию Daily Beast: «Ни для кого не секрет, куда движется эта сюжетная линия. Даже персонажи шоу понимают, к чему все идет. Тирион подкалывает Дени. Джон и Дейенерис взялись за руки. В конце концов, он даже назвал ее «Дени»! Рано или поздно между ними должно что-то произойти».

С нетерпением ждем финала сезона.