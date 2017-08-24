ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Около 8 утра 6 августа в техно-клуб «Рабица» заявились люди в штатском, представившиеся полицейскими, под предлогом поиска наркотиков. Они действовали грубо и применяли силу к гостям — например, на этой видеозаписи видно, как избивают посетителей.
Редактор издания The Village Настя Макоста, находившаяся в клубе во время рейда, рассказала, что силу применяли без разбора, в том числе к охранникам, которых избили и надели на них наручники: «Моего друга-диджея повалил на землю один из сотрудников и начал избивать ногами по голове, поднимал его и швырял об пол».
В ходе рейда полиция задержала нескольких человек, в том числе одного из учредителей клуба Ивана Радзиевского.
Один из задержанных
После разбирательства отпустили всех, кроме Радзиевского. По данным источника
ПРИЧЕМ ТУТ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ?
После сообщений о насилии со стороны полицейских издание «
ЧТО ТЕПЕРЬ?
После случившегося «Рабица» объявила о закрытии. «Решение продиктовано элементарным соображением безопасности, которую мы не можем гарантировать нашим гостям на мероприятиях по этому адресу. При этом важно не забывать, что «Рабица» — это не только место, но, прежде всего, идеи и люди, благодаря которым это место обрело жизнь. Мы с вами сделали это однажды, сможем повторить и вновь», — говорится в сообщении в официальном аккаунте заведения на Facebook.
В настоящее время организаторы собирают средства на судебные разбирательства и собирают свидетельства, доказазывающие превышение полицией своих полномочий. Команда клуба планирует в ближайшее время объявить о своих дальнейших планах.