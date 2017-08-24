ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Около 8 утра 6 августа в техно-клуб «Рабица» заявились люди в штатском, представившиеся полицейскими, под предлогом поиска наркотиков. Они действовали грубо и применяли силу к гостям — например, на этой видеозаписи видно, как избивают посетителей.

��� Публикация от Internetock (@etk731) Авг 6 2017 в 2:59 PDT

Редактор издания The Village Настя Макоста, находившаяся в клубе во время рейда, рассказала, что силу применяли без разбора, в том числе к охранникам, которых избили и надели на них наручники: «Моего друга-диджея повалил на землю один из сотрудников и начал избивать ногами по голове, поднимал его и швырял об пол».

В ходе рейда полиция задержала нескольких человек, в том числе одного из учредителей клуба Ивана Радзиевского.

Один из задержанных рассказал о том, как проходил допрос: «По одному мы заходили в кабинет, где нас встречали вопросами «Что употреблял сегодня? Видел, как кто-то продавал? Амфетамин употреблял? Не ***** (ври. — Esquire). Кто продает его? Кто употреблял?». С угрозами применения физической силы, если у тебя в крови что-то найдут. Они нас задолбали этим амфетамином тогда, у них реально какой-то пунктик, раз 100 спросили».

После разбирательства отпустили всех, кроме Радзиевского. По данным источника РИА Новости , оперативники нашли у него амфетамин и мефедрон массой чуть больше одного грамма. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228 УК. Сейчас Радзиевский находится под подпиской о невыезде.

ПРИЧЕМ ТУТ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ?

После сообщений о насилии со стороны полицейских издание « Медиазона » направило запрос в следственный комитет. В ведомстве ответили, что проводят доследственную проверку.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

После случившегося «Рабица» объявила о закрытии. «Решение продиктовано элементарным соображением безопасности, которую мы не можем гарантировать нашим гостям на мероприятиях по этому адресу. При этом важно не забывать, что «Рабица» — это не только место, но, прежде всего, идеи и люди, благодаря которым это место обрело жизнь. Мы с вами сделали это однажды, сможем повторить и вновь», — говорится в сообщении в официальном аккаунте заведения на Facebook.

В настоящее время организаторы собирают средства на судебные разбирательства и собирают свидетельства, доказазывающие превышение полицией своих полномочий. Команда клуба планирует в ближайшее время объявить о своих дальнейших планах.